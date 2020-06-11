لم يتلقوا أجورا لأشهر: العفو الدولية تنتقد استغلال العمال في قطر

وقالت المنظمة إن نحو 100 عامل وافد من دول بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية، وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في الاستاد، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل.

وأفادت المنظمة بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية، بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وقال ستيفن كوكبرن، مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في المنظمة: «هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر».

وأضاف كوكبرن: «على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغَنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ يوليو 2019، وهذا يثير تساؤلاً حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر».



وقال «فيفا» لمنظمة العفو الدولية إنه تواصل مع اللجنة العليا القطرية بمجرد علمه بالتحقيق، ويعمل الآن على ضمان دفع المبالغ المستحقة.