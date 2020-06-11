معلومات قد تجهلها عن فوائد زيت الزيتون وطريقة تخزينه

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
لطالما قام خبراء التغذية بتعداد فوائد زيت الزيتون البكر الصحية للقلب. وقد وجد الباحثون مؤخراً أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط المثقلة بزيت الزيتون، يمكن أن تساعد في تقليل بعض مخاطر القلب.
ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، طبقاً لـ "مايو كلينك"، وهذه الدهون يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتحكم بمستويات الأنسولين في الجسم. ويمكن العثور أيضاَ على هذه الدهون في الأفوكادو، والمكسرات، والأسماك الدهنية.
وفيما يلي، 5 أشياء قد لا تعرفها عن هذا المنتج المتوسطي الأساسي:
فوائد زيت الزيتون لا تقتصر على صحة القلب: ويحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول، أي نوع من مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من التلف.
ويعمل العلماء على استكشاف تأثير البوليفينول على صحة الجهاز الهضمي والعظام، بالإضافة إلى البحث عن مدى إمكانية مساعدتها في الوقاية من السرطان، فيما يقوم باحثون آخرون بدراسة قدرة زيت الزيتون على تحسين الوظائف المعرفية، والذاكرة.
ولكن زيت الزيتون قد لا يكون بكراً، إذ في عام 2011، أصدر توم مولر كتاب " Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil" كشف فيه عن عالم من الخداع، حيث يتم تمرير زيوت منخفضة الجودة، يُستخدم فيها التلوين الاصطناعي كزيت زيتون بكر إلى الجمهور الأمريكي.
وهناك قوانين في أوروبا تراقب استخدام علامة "البكر" للزيت، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها قوانين صارمة. وعندما تلوث الشركات الزيت، يخسر المستهلكون "ذلك الكوكتيل الرائع من مضادات الالتهاب، ومضادات الأكسدة"، وفقًا لمولر.
كيفية تخزين زيت الزيتون: عندما تكون في المتجر، ابحث عن زيت الزيتون الذي يأتي بزجاجة لونها أخضر داكن أو مصنوعة من مادة أخرى تحميه من الضوء، كما يقول الدكتور جون لا بوما، مؤسس موقع "ChefMD.com".
الأميركيون يستهلكونه بكثرة: يعتبر زيت الزيتون من أسرع الصناعات العالمية نمواً، وفقاً لتقرير صادر عن "Research and Markets". فبينما تتصدر إسبانيا، وإيطاليا، قائمة المنتجين والمستهلكين له، يبدو أن الأمريكيين قفزوا إلى عربة النظام الغذائي للبحر المتوسط بقوة كاملة.
لزيت الزيتون استخدامات بديلة: تعد منتجات تجميل زيت الزيتون من الأعمال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، و"ما لا يدركه الكثير من المستهلكين هو أمر اعتبره الذين عاشوا منذ آلاف السنين في اليونان القديمة، أمراً مفروغاً منه؛ زيت الزيتون البكر الممتاز، في حد ذاته، أحد أفضل أسرار الجمال" بحسب موقع "Olive Oil Source".
وقد تساعد مضادات الأكسدة نفسها التي تشفي الخلايا الداخلية على حماية المظهر الخارجي من التلف. ويمكن الآن العثور على زيت الزيتون في كل شيء بدءاً من مرطبات البشرة إلى مجموعات العناية بالأظافر.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات قد تجهلها عن فوائد زيت الزيتون وطريقة تخزينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.