معلومات قد تجهلها عن فوائد زيت الزيتون وطريقة تخزينه

ورغم أنه يحتوي على "الدهون الصحية"، إلا أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية وينبغي استخدامه باعتدال.

وفيما يلي، 5 أشياء قد لا تعرفها عن هذا المنتج المتوسطي الأساسي:



فوائد زيت الزيتون لا تقتصر على صحة القلب: ويحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول، أي نوع من مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من التلف.

ويعمل العلماء على استكشاف تأثير البوليفينول على صحة الجهاز الهضمي والعظام، بالإضافة إلى البحث عن مدى إمكانية مساعدتها في الوقاية من السرطان، فيما يقوم باحثون آخرون بدراسة قدرة زيت الزيتون على تحسين الوظائف المعرفية، والذاكرة.

ولكن زيت الزيتون قد لا يكون بكراً، إذ في عام 2011، أصدر توم مولر كتاب " Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil" كشف فيه عن عالم من الخداع، حيث يتم تمرير زيوت منخفضة الجودة، يُستخدم فيها التلوين الاصطناعي كزيت زيتون بكر إلى الجمهور الأمريكي.

وهناك قوانين في أوروبا تراقب استخدام علامة "البكر" للزيت، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها قوانين صارمة. وعندما تلوث الشركات الزيت، يخسر المستهلكون "ذلك الكوكتيل الرائع من مضادات الالتهاب، ومضادات الأكسدة"، وفقًا لمولر.

كيفية تخزين زيت الزيتون: عندما تكون في المتجر، ابحث عن زيت الزيتون الذي يأتي بزجاجة لونها أخضر داكن أو مصنوعة من مادة أخرى تحميه من الضوء، كما يقول الدكتور جون لا بوما، مؤسس موقع "ChefMD.com".