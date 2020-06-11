الزراعة: المباشرة بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للذرة الصفراء

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، المباشرة بصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الذرة الصفراء. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معامل الذرة الصفراء التابعة لشركة ما بين النهرين العامة للبذور احدى تشكيلات وزارة الزراعة، باشرت بدفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الذرة الصفراء وللدفعة الثالثة وبنسبة ٢٠٪؜ من الكمية المسوقة لهذا الموسم".



وأضافت الوزارة، أنه "وبذلك تصبح نسبة الصرف ٥٠٪؜ من الكميات المستلمة، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ وتسلسل المعاملات"، داعية الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء إلى "مراجعة معامل الذرة الصفراء التابعة لشركة ما بين النهرين العامة للبذور في كل محافظة لأجل استلام مستحقاتهم المالية".



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