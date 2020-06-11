حقوق الانسان تعلق على اصابة امرأة في مخيم اشتي بكورونا: سنشهد كارثة انسانية

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، إصابة امرأة بوباء "كورونا" في مخيم "اشتي للنازحين" بالسليمانية، فيما حذر من حصول كارثة انسانية.
وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تشخيص حالة إصابة لسيدة مسنة بوباء كورونا في مخيم اشتي، المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين، في السليمانية".
واضاف الغراوي انه "تم اخذ الإجراءات الوقائية كافة، عبر عزل المخيم، وحجر العائلة المصابة المكونة من ( ٦) افراد، وحجر (١٧) شخصا من الملامسين، واخذ عينات للفحص المختبري لهم، والتي من المؤمل ان تظهر نتائجها قريبا".
واضاف ان "مخيمات النازحين ستشهد كارثة انسانية سبق ان حذرنا منها مرارا، اذا لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين في هذه المخيمات".
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