كورونا يصيب قضاة اربيل

قررت رئاسة محكمة استئناف اربيل، اليوم الخميس، تعليق الدوام الرسمي لمدة اسبوعين جراء تسجيل اصابات بفيروس كورونا لدى قاضيين.
وقال مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن علامات الاصابة بفيروس كورونا ظهرت على اثنين من قضاة محكمة استئناف اربيل.
واضاف البيان، أنه على اثر ذلك قررت المحكمة تعليق الدوام الرسمي وفرض الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما.
وقررت رئاسة برلمان اقليم كردستان، امس الاحد، تعليق اعمال البرلمان لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا لاحد الاعضاء وموظفين عاملين في البرلمان.
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