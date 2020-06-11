بالصور.. المرحلة الاخيرة من صيانة مجسر الامانة

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن استمرارها بالمرحلة الاخيرة من صيانة مجسر الامانة بالعاصمة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع مستمرة باعمال المرحلة الاخيرة من صيانة مجسر كراج الامانة شرق العاصمة". واضافت ان "الاعمال تضمنت صيانة مفاصل التمدد العرضية بنوبات عمل استمرت خلال النهار والليل بالتنسيق مع القوات الامنية ومديرية المرور العامة لاستثمار حظر التجوال". Advertisements

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