اللجنة المالية: ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انه ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ".

وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضح الصفار أنه "ستتم إعادتها إليهم"، مبيناً أنه "حتى وإن تم الاستقطاع من جميع الرواتب بما فيها الرئاسات الثلاث، فالاستقطاعات التي تجمع لن تكفي لتمويل العجز، لذا فإن المسألة لا تحل بجزئية".