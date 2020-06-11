اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انه ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ".
وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضح الصفار أنه "ستتم إعادتها إليهم"، مبيناً أنه "حتى وإن تم الاستقطاع من جميع الرواتب بما فيها الرئاسات الثلاث، فالاستقطاعات التي تجمع لن تكفي لتمويل العجز، لذا فإن المسألة لا تحل بجزئية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المالية: ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.