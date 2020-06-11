بيان جديد بشأن رواتب المتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول قوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".
ودعا المصرف "المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند اقرب فرع للمصرف او مكاتب المنافذ الخاصة لصرف مستحقاتهم المالية".
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