بعد هبوط الدورة الدموية.. مصر تودع فنانا اخر

توفى قبل قليل، الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

وكان أخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

Advertisements

وشارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء في الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفي السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب في الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتي" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".