بسبب الكاتيوشا..اندلاع حريق قرب السفارة الاميركية وسط بغداد

افاد مصدر امني، مساء الاربعاء، باندلاع حريق قرب السفارة الاميركية وسط بغداد بعد سقوط الصاروخ الكاتيوشا هناك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع بمساحة من الاعشاب والحشائش ضمن مقتربات السفارة الامريكية بعد سقوط صاروخ كاتيوشا".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الاخماد".
واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من مساء اليوم الاوبعاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الاخماد".
واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من مساء اليوم الاوبعاء، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.
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