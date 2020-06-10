الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر". واضاف ان "الصاروخ انطلق من قرب ملعب الشعب".

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