إصابة جديدة بفيروس كورونا في البريميرليج

رياضة 2020-06-10 | 22:11 426 مشاهدة أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ، عن وجود حالة مصابة فيروس كورونا قبل استئناف مسابقة البريميرليج. وجاءت آخر اختبارات فيروس كورونا يومي الإثنين والثلاثاء، وشملت 1213 لاعبًا وموظقًا. وكانت هذه الجولة السابعة من الاختبارات، إذ أسفرت الجولات الست السابقة عن 13 حالة إيجابية و6261 سلبية. وتأتي أخبار اليوم بعد 24 ساعة فقط من إلغاء ودية مانشستر يونايتد وستوك سيتي في اللحظة الأخيرة.



وكان من المقرر أن يلعب الفريقان مع بعضهما البعض في مقر تدريب كارينجتون في مانشستر يونايتد.

وكان من المقرر أن يلعب الفريقان مع بعضهما البعض في مقر تدريب كارينجتون في مانشستر يونايتد.

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