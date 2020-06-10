بسبب الكهرباء.. تظاهرة وسط بعقوبة

تظاهر العشرات من المواطنين، الاربعاء، وسط بعقوبة بشأن الكهرباء.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين خرجوا في تظاهرة وسط بعقوبة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحسن واقع الطاقة في المدينة.