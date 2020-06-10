العامري: لانسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، انه لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال. وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا لن نسمح بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بأي حال من الاحوال، وخصوصا عوائل الشهداء والسجناء السياسيين".



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