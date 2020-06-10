رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس الوقف السني أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس ديوان الوقف السني".

وشدد صالح خلال اللقاء، على "أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، ومحاربة الغلو والتطرف بما يهدف إلى خلق جيل واعٍ قادر على تحمل أعباء المسؤولية".



وأشار رئيس الجمهورية إلى "دور رجال الدين وأهميته في حماية اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، فضلاً عن مساهمتهم في نشر الوعي بين المواطنين في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها البلاد تفشي جائحة كورونا ".

بدوره، ثمن كمبش جهود رئيس الجمهورية بتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب كافة وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.

