نص قرار البرلمان برفض استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

تنشر الخليج 365، نص قرار مجلس النواب برفض استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وصوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين.

وجاء في نص القرار النيابي (رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بأي شكل من الإشكال بشكل مباشر او غير مباشر ورفض فرض اي ضرائب على رواتبهم على ان لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة).

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وعبر عدد كبير من المتقاعدين، اليوم الاربعاء، عن سخطهم لما وصفوه بأنه "سرقة في وضح النهار" في اشارة الى الاستقطاع في رواتبهم، معربين عن استعدادهم للتظاهر من اجل اعادة رواتبهم عما كانت عليه.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ذكر في تصريح صحافي اليوم الاربعاء بأن ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداءً من الشهر الحالي وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15%.