البرلمان يُصوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين او المتقاعدين

صوّت مجلس النواب، الأربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس النواب صوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع".



وأضافت أن " القرار اعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".



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