مجلس النواب يُؤجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي

وقال مصدر نيابي لـ" الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠".

ونقل المصدر، عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب قوله، إن الاصلاح يجب ان يصُب في الجانب الهيكلي الداخلي للدولة، مشيراً الى وجود غطاء كبير على الفساد في الدولة توجب معالجته.

وأكد الكعبي، على "أهمية انصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر الدخل المعيشي".