برلمان اقليم كردستان يقرر تعليق جميع اعماله لمدة اسبوعين

وقال البرلمان في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تقرر تعليق جميع اعمال المجلس لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا بين موظفين عاملين في ديوان البرلمان".

وأضاف أنه "تم اجراء الفحوصات لـ ١٩٧ شخصا من الاعضاء والموظفين العاملين في ديوان البرلمان".