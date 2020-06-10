قرر برلمان اقليم كردستان العراق، الاربعاء، تعليق جميع اعماله لمدة اسبوعين وذلك بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا بين موظفين في ديوانه.
وقال البرلمان في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تقرر تعليق جميع اعمال المجلس لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا بين موظفين عاملين في ديوان البرلمان".
وأضاف أنه "تم اجراء الفحوصات لـ ١٩٧ شخصا من الاعضاء والموظفين العاملين في ديوان البرلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان اقليم كردستان يقرر تعليق جميع اعماله لمدة اسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.