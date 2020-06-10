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المالية تمنح الضوء الأخضر لإطلاق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية

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2020-06-10 | 14:36

المالية تمنح الضوء الأخضر لإطلاق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، ان وزارة المالية وافقت على إطلاق رواتب موظفي الاتحادات .
وقال مدير عام دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية شاكر محمد عودة في بيان ان "وزارة الشباب والرياضة ستطلق رواتب موظفي الاتحادات الرياضية، بعد قيام وزارة المالية بتمويل حساب الاتحادات الرياضية".

واوضح عودة انه "تمت الموافقة على إطلاق الرواتب من قبل وزارة المالية بعد اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالصرف".

وبين ان "هذه الرواتب هي لخمسة أشهر وسيتم تمويل الاشهر المتبقية وحسب ضوابط الصرف المعمول بها في الوزارة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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