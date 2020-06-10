الكعبي يبلغ وزيري المالية والتخطيط رفض البرلمان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، وزيري المالية والتخطيط رفض البرلمان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "الكعبي بلغ وزيري المالية والتخطيط خلال استضافتهم في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم، رفض مجلس النواب باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين". وأضاف أن "نائب رئيس البرلمان أكد أن هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له".



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