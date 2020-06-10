المالية النيابية: من المعيب على الحكومة 'الاعتداء' على المتقاعدين

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أنه من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور و"الاعتداء" على المتقاعدين.
وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر، انه "من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان ".
وأضاف عبدالله ان "استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین مخالفة دستوریة وقانونیة، وفرض ضریبة الدخل ۱٠٪ على رواتبهم مخالف للمادة ٢٨ من الدستور ومخالف للقانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ المعدل ".
كما وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، استقطاع رواتب المتقاعدين بأنه اجراء غير قانوني ولم يصدر عن اي جهة.
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