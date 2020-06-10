المالية النيابية: من المعيب على الحكومة 'الاعتداء' على المتقاعدين

وأكد عضو اللجنة النائب هوشيار عبدالله، أن استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین وفرض ضريبة الدخل عليهم هو مخالفة دستوریة وقانونیة .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر، انه "من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان ".



وأضاف عبدالله ان "استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین مخالفة دستوریة وقانونیة، وفرض ضریبة الدخل ۱٠٪ على رواتبهم مخالف للمادة ٢٨ من الدستور ومخالف للقانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ المعدل ".