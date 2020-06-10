الكعبي يدعو إلى إقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي بسبب "عدم احترامها البرلمان". وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي، لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي". ودعا الكعبي اللجنة المالية النيابية، إلى "بيان موقفها ازاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب التعويضية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين".

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