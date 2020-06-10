سخط شعبي واستعدادات للتظاهر.. متقاعدون بشأن استقطاع رواتبهم: سرقة في وضح النهار

عبر عدد كبير من المتقاعدين الاربعاء عن سخطهم لما وصفوه بانه ، سرقة في وضح النهار، معربين عن استعدادهم للتظاهر من اجل اعادة رواتبهم عما كانت عليه.

وقال المتقاعد حازم الخفاجي في حديث لـ الخليج 365 ان "قيام الحكومة باستقطاع رواتبنا التقاعدية هو امر غير مقبول بتاتا"، مبينا ان "ما يحصل عليه من راتب تقاعدي سابقا لا يكفي الا على نصف الشهر فكيف هو الحال بعد الاستقطاع".

واضاف الخفاجي ان "الحكومة لا تفكر في المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة الدولة وبدلا من ان تجازيه تتجاوز على ماله الذي هو اقل ما يقال بانه سرقة في وضح النهار".

من جانبه يقول المتقاعد احمد عارف في حديث لـ الخليج 365 انه "تفاجأ صباحا عند ذهابه الى المصرف بتقليص راتبه الشهري"، لافتا الى انه "بدلا من توفير سبل الراحة للمتقاعد يعملون على اذلال الشخص وخاصة ان معظم المتقاعدين هم من كبار السن الذي يتجاوز العمر 60 عاما".

ويضيف عارف ان "المواطن هنا يدفع وزر السياسات الخاطئة للحكومة على مر السنين"، معربا عن "استعداده للتظاهر مع الاخرين من اجل اعادة راتبه التقاعدي عما كان عليه".

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احمد خلف الذي يبلغ من العمر 76 عاما يقول في حديث لـ الخليج 365 انه "خدم في دوائر الدولة لمدة تقارب من 38 عاما وبالتالي فان الراتب الذي يتقاضاه ليس منة من احد وانما هو حق ".

ويشير خلف الى ان "كل دول العالم تتجه الى رفاهية شعوبها الا في العراق فانه الشعب يقوم بترفيه حكوماتها من خلال استقطاع ما يمكن استقطاعه ليعيش الوزير والنائب ميسر الحال وليحولوا المليارات التي ضاعت ولا يعرف احد مصيرها الى الخارج".

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ الخليج 365 ان "الاستقطاع من الرواتب يخلق فجوة غير مبررة في اوجه الانفاق الحالية للموظف والمتقاعد خصوصا لمن يسكن بالإيجار او تترتب عليه اقساط واجبة السداد".

ويضيف علي انه "بدلا من منح رفاهية للمتقاعدين فانه ذلك سيضاعف معاناة ذوي العوائل التي تعتبر هذه الرواتب المحرك الحياتي لمعيشتهم".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد ذكر في تصريح صحافي اليوم الاربعاء بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين".