هذه أهم ميزات المرأة من برج العقرب

تتوهج المرأة من برج العقرب بحالة من الجاذبية والغموض وتسحر من حولها وقد تخيفهم أحياناً. تنظر الى الاعلى دائماً ومتى وضعت نصب عينيها هدفاً لا ترتاح إلا بعد تحقيقه

تتمتع بكاريزما خاصة تجعلها مالكة لسلطة معينة وقادرة على دفع الاخرين للقيام بأعمال عظيمة. كما تملك إمكانية استخدام أو توظيف الغير والتلاعب بهم كرمى لمصلحتها الخاصة. هي المرشدة لعواطفها وغرائزها وحدسها في معظم تحركاتها. قد لا ترحم المرأة العقرب حين تشعر بالخيانة، لكنها حين تشعر أنها محبوبة وآمنة تصبح أكثر النساء إخلاصاً وتضحية وحباً واهتماماً. تحاول ان تخلق جواً منزلياً مستقراً وآمناً تحمي زوجها وأبنائها من العالم الخارجي. نادراً ما تكون عفوية إذ إن معظم خطواتها وأفكارها مبرمجة مسبقاً. تعرف ماذا تريد ولا تخشى أن تلاحق هدفها.

في الحب تعرف المرأة العقرب كيف تكون على مستوى ما يشاع عنها لناحية كونها المرأة الأكثر شغفاً إذ يمكن أن تصبح مهووسة بغرائزها وتندفع وراء رغباتها بلا تفكير. لا تدع مجالاً لعقلها بالتدخل فالقلب هو الذي يسيرها وقد تغرق أحياناً في علاقات صعبة ومعقدة وقد تتشبث بشدة بعلاقة يراها الجميع غير ملائمة لها. هي قادرة على التواصل مع من تحب دون الحاجة الى الكلام. ليست رومنسية لكن اندفاعها الواضح يجعل الرجل يلهث وراءها.