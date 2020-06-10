شفاء 12 مصاباً بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأربعاء، شفاء 12 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرتهم المستشفى. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "12 مريضاً اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى". وكان مصدر طبي في النجف أفاد في حديث لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا في المحافظة.





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