العلاقات الخارجية: حوار بغداد واشنطن سيفعل اتفاقية الاطار الاستراتيجي

اكد عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاربعاء، أن الحوار المزمع عقده بين بغداد وواشنطن سيرتكز على وضع الية لتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقع سابقا بين البلدين وفق اطار بناء علاقات صداقة وتعاون في مجالات عدة.
واضاف الكاتب، ان "اتفاقية الاطار الستراتيجي لا تقتصر على جوانب امنية، بل هناك جوانب صحية واقتصادية وثقافية، وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة هي خطوة ذكية وجيدة من واشنطن لتنظيم ادارة العلاقة مع العراق، وتغيير وجهات النظر لدى البعض من ان الولايات المتحدة، عدو متعدي على العراق وتحويلها الى صديق متعاون مع العراق"، لافتا الى ان "بناء علاقات جيدة بين العراق وامريكا سيكون الجميع مستفيدا فيها".
واشار الى ان "علاقات العراق بالفترات السابقة مع دول الجوار والمجتمع الدولي لم تكن سليمة، بالتالي فنحن بصدد بناء علاقات جديدة مع الجميع وتنظيمها على اساس المصالح المشتركة"، مشددا على ان "العراق بحاجة الى الولايات المتحدة الامريكية في جوانب عديدة سياسية واقتصادية وامنية وصحية كونها دولة قوية وكبيرة ومتقدمة وقد ساندت العراق في جوانب عديدة".
واكد الكاتب، ان "اتفاقية الاطار الستراتيجي مجودة لكنها لم تفعل، بالتالي فان البرنامج الموجود لدى حكومتي بغداد وواشنطن هو بناء العلاقات بالمرحلة المقبلة على اساس تفعيل تلك الاتفاقية، مع التأكيد على احترام سيادة العراق وخصوصيته وخصوصية جيرانه".
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