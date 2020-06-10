نائب يدعو الحكومة للتركيز على رواتب هذه الفئات بحال الاضطرار للادخار الاجباري

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأزمات التي تمر بها الحكومة لا يمكن التغاضي عنها وهي صعبة وكبيرة، ونعي جيداً حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة وعلينا جميعا دعمها بكل ما هو مستطاع من تشريعات قانونية ودعم معنوي".وبين، أن "البرلمان مضى بالقراءتين الأولى والثانية لقانون الاقتراض الخارجي والمحلي وسنصوت عليه، رغم ما لدينا ملاحظات عديدة على الاقتراض الخارجي لكن وضعنا في حسابنا حجم الازمة الاقتصادية وحاجة الحكومة الى ابواب لتمويل الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط".

وأضاف، أن "البرلمان مستعد لدعم الحكومة بأية خطوة تريدها لتوفير السيولة المالية وعدم التخبط في اداء ما عليها من التزامات سواء بوضع تشريعات تخص عمل المنافذ الحدودية والضريبة وغيرها من أبواب التمويل التي تحتاجها، باستثناء قضية رواتب الموظفين والمتقاعدين فهي خطوط حمراء لم ولن نسمح بالتلاعب بها مهما كانت الظروف".



وأشار العقابي، إلى أنه "في حال كانت الحكومة مضطرة في قضية الادخار الاجباري والاستقطاع فعليها التركيز على رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث فقط دون المساس بباقي الدرجات".