اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، خلال زيارته الى جامع النوري بالموصل انه لن يسمح بتكرار ما حصل. وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار جامع النوري في الموصل". واضاف ان "الكاظمي اكد انه لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي بعد زيارته لجامع النوري بالموصل: لن نسمح بتكرار ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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