بالفيديو عقبات وازمات كبيرة تواجه حكومة الكاظمي

بعد ان اكتمل تشكيلها، تواجه حكومة مصطفى الكاظمي عقبات كبيرة ابرزها الصحية والاقتصادية، وسط مطالبات شعبية بتنفيذ المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان ..



مطلعون في الشأن السياسي اكدوا ان العقبات والتحديات امام حكومة الكاظمي كبيرة واصبح من الضروري تنفيذ المنهاج الحكومي بعد اكتمال الكابينة الوزارية والسعي لايجاد الحلول لهذه التحديات والازمات وبالسرعة اللازمة التي اصبح تاثيرها يمس الحياة اليومية للمواطن ومعقدة في نفس الوقت بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة . بعد اكتمال تشكيلة حكومة الكاظمي الوزارية بات المواطن يترقب تنفيذ المنهاج الحكومي والوعود التي خرج بها الكاظمي.. وايجاد حلول عاجلة للعديد من الازمات وفي مقدمتها الصحية والاقتصادية وحتى الأمنية.. وفرصة السيد الكاظمي لم توفر لغيره من رؤساء الحكومات السابقة بسبب التوافق والدعم الكبير المقدم له من قبل اعضاء مجلس النواب ومعقدة في نفس الوقت بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة .مطلعون في الشأن السياسي اكدوا ان العقبات والتحديات امام حكومة الكاظمي كبيرة واصبح من الضروري تنفيذ المنهاج الحكومي بعد اكتمال الكابينة الوزارية والسعي لايجاد الحلول لهذه التحديات والازمات وبالسرعة اللازمة التي اصبح تاثيرها يمس الحياة اليومية للمواطن ومعقدة في نفس الوقت بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة . وتبقى الازمة الاقتصادية هي المعوق الكبير أمام تنفيذ بنود المنهاج الحكومي بعد تصريحات وزير المالية بوجود عجز يقدر باربع ترليونات دينار شهريا سيقف عائقا امام الوعود الحكومية .





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