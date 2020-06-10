الكاظمي: يجب عدم تكرار ما حدث بـ2014 والفساد كان سببا بحصول الكوارث السابقة

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عدم تكرار ما حدث بـ2014، فيما اشار الى ان الفساد وسوء الادارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة. وقال الكاظمي خلال زيارته لمدينة الموصل انه "يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014"، مبينا ان "الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة". واضاف ان "تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة"، مشيرا الى "اننا نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".

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