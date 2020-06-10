صور جديدة من مقبرة ضحايا كورونا بالعراق

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من مقبرة ضحايا كورونا بالعراق.
وتظهر الصور ادناه مقبرة وادي السلام الجديدة الخاصة بضحايا فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الضحايا 405 بحسب فرقة الامام علي (عليه السلام) القتالية المتكفلة بعمليات الدفن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.