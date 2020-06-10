صور جديدة من مقبرة ضحايا كورونا بالعراق

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من مقبرة ضحايا كورونا بالعراق. وتظهر الصور ادناه مقبرة وادي السلام الجديدة الخاصة بضحايا فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الضحايا 405 بحسب فرقة الامام علي (عليه السلام) القتالية المتكفلة بعمليات الدفن. Advertisements

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