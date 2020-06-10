طيران الإمارات تتجه لتسريح مزيد من الطيارين وأطقم الضيافة اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر بطيران الإمارات تأكيدها اتجاه الشركة لتسريح مزيد من الطيارين وأطقم الضيافة اليوم الأربعاء.
وبحسب "رويترز" فقد رفضت متحدثة باسم طيران الإمارات التعليق بعد إعلان الشركة يوم الثلاثاء تسريح بعض الموظفين.
وأفادت المصادر بأن الشركة سرحت مئات الطيارين وآلافا من أفراد أطقم الضيافة يوم الثلاثاء من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأنها تخطط لمزيد من تخفيضات الوظائف.
وقالت المصادر إنه من المتوقع الاستغناء هذا الأسبوع عن مزيد من الطيارين الذين يعملون على الطائرتين إيرباص إيه-380 وبوينج 777.
إشارة إلى أن طيران الإمارات واحدة من أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم.
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