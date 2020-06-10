الكاظمي يصل الموصل

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير وصل الى مدينة الموصل.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل قبل قليل الى مدينة الموصل".
واضاف ان "هذه الزيارة تزامنت مع ذكرى احتلال المدينة من قبل عصابات داعش الارهابية".
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