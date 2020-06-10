لأول مرة بالولايات المتحدة... تعيين أمريكي من أصول أفريقية قائدا لسلاح الجو

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بتعيين الجنرال تشارلز براون، قائدا لسلاح الجو الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ على القرار.

ليصبح براون الذي ينحدر من أصول إفريقية، أول طيار أمريكي من أصل إفريقي يعمل كرئيس للخدمة العسكرية، ما يجعل تعيين هذا الجنرال إنجازا تاريخيا.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على قرار التعيين معلنا فيها حماسته للعمل مع القائد براون.

قائلا " قراري تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أمريكي من أصول إفريقية على رأس واحدة من الخدمات العسكرية، تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، يوم تاريخي لأمريكا، أنا متحمّس للعمل على نحو أوثق مع الجنرال براون، وهو وطني وقائد رائع".

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وبحسب صحيفة businessinsider، فإن اختيار براون لهذا المنصب من قبل ترامب تم في 2 آذار الماضي.

وعمل براون في القوات الجوية مدة 35 عاما، بعد تخرجه من جامعة تكساس للتكنولوجيا في عام 1984.

وفي جعبته أربع نجوم ممتازة بعد ما يناهز 3000 ساعة طيران، بما في ذلك 130 ساعة قتالية، وذلك بواسطة F-16 Fighting Falcons.

ويأتي قرار التعيين في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات منددة بوفاة الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.