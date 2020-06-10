بالصور.. حملة تعفير واسعة شرق وشمال بغداد

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اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن قيامها بحملة تعفير واسعة شرق وشمال العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعاون مع دائرة الحراسات وبمتابعة مكتب امين بغداد اجرت حملة تعفير واسعة تضمنت عدد من شوارع واحياء مدينة الصدر والشعب ابرزها شارع عدن وشارع الاسواق المركزية وسوق 4000 وشارع النادي العربي وغيرها من الشوارع الاخرى".
واضافت ان "ذلك جاء دعما جهود الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
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