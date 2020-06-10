حقوق الانسان النيابية توجه رسالة الى المتظاهرين

وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، رسالة الى المتظاهرين في النجف.

وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة تابعت مجريات الأحداث منذ اول يوم لأنطلاق التظاهرات في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية"، مؤكدا "على ضرور الألتزام بقواعد الأشتباك من قبل القوات الأمنية".

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واضاف ان "الاعتداء على القوات الأمنية أمر مرفوض"، مخاطبا المتظاهرين بـ"ضرورة الحفاظ علئ الأملاك العامة والخاصة وعدم المساس بها".

واكد ان "حق حريه التعبير عن الرأي لابد ان يكون مقرون بالحفاظ على ممتلكات الدوله والشعب".