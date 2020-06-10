تويتر يكافح تغريدات تربط فيروس كورونا بشبكات 5G

وبالضغط على الإشارة، سينقل تويتر المستخدم إلى صفحة عنوانها "لا، 5G لا يسبب فيروس كورونا".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات تربط ما بين جائحة كورونا وشبكات 5G، في إشارة إلى مؤامرة مزعومة تتم في الخفاء.

وتتضمن الصفحة التي بات تويتر يوجه مستخدميه نحوها تقارير إخبارية ومنظمات تعمل في تدقيق الحقائق ووكالات حكومية تفند نظرية المؤامرة.

وأكد تويتر خطوته في بيان خص الصحيفة به، قال فيه "الشهر الماضي، أعلنا أننا نقدم وسوما جديدة ورسائل تحذير لتوفير سياق إضافي ومعلومات حول بعض التغريدات التي تحتوي على معلومات جدلية أو مضللة مرتبطة بكوفيد-19".

وأضاف متحدث باسم الموقع أن "الشركة ستقوم بحذف التغريدات بشكل تام فيما لو كانت تحتوي مطالبة باتخاذ إجراء قد يحتمل أن يسبب ضررا".

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وقال "لن يتم اتخاذ إجراء بحق كل تغريدة تحوي معلومات غير مكتملة أو جدلية حول كوفيد-19".

وبحسب موقع "ذي فيرج" التقني، فإن هذه الإجراءات تتماشى مع السياسة التي كان الموقع قد أعلن عنها في نيسان الماضي.

وبحسب الموقع، فإنه يبدو أن تويتر يقوم بتطبيق إجراءاته من باب الحذر، حتى لو لم تتضمن التغريدة ما يقول صراحة إن شبكات 5G تسبب الإصابة بعدوى كورونا.

ويشير الموقع إلى تغريدة تقول "اليوم سأحصل على الحقائق حول كورونا الـ 5G"، وضع عليها تويتر إشارة تحذيرية.

وعلميا، لا يوجد أي إثبات يربط ما بين شبكات 5G وفيروس كورونا المستجد.

وتسببت المزاعم المتداولة حول رابط ما بين الوباء وشبكات الاتصال بحوادث مختلفة أتلفت أبراج اتصالات وعرضت عاملين في مجالها للخطر.