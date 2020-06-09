سيلفا خارج حسابات الدحيل

وذكر النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي أن "ادارة نادي الدحيل، تؤكد ان خبر إنتقال ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى فريق الدحيل غير صحيح".

وأضاف النادي في بيانه، "نادي الدحيل لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس".



وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأيام السابقة خبر انتقال اللاعب للدحيل.