ثلاث مباريات ودية للعراق قبل استئناف تصفيات المونديال

وقال كوركيس في حديث لبرنامج صوت الملاعب والذي يعرض على قناة السومرية إن "المنتخب الوطني سيواجه الأردن في الدوحة في الثامن من شهر أيلول المقبل".

وأضاف أن "اسود الرافدين سيواجهون سوريا ودياً في السادس عشر من شهر أيلول وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على مكان إقامة المباراة".



وتابع كوركيس، ان "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، فاتحت الاتحاد الفيتنامي لتامين مباراة ودية بين المنتخبين في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل وننتظر رد الاتحاد الفيتنامي بشأن اقامة المباراة من عدمها".

"صوت الملاعب" برنامج رياضي يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

