2020-06-09 | 22:10
3,360 مشاهدة
كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، باسل كوركيس، عن تأمين ثلاث مباريات ودية لاسود الرافدين قبل استئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأضاف أن "اسود الرافدين سيواجهون سوريا ودياً في السادس عشر من شهر أيلول وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على مكان إقامة المباراة".
وتابع كوركيس، ان "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، فاتحت الاتحاد الفيتنامي لتامين مباراة ودية بين المنتخبين في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل وننتظر رد الاتحاد الفيتنامي بشأن اقامة المباراة من عدمها".
"صوت الملاعب" برنامج رياضي يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث مباريات ودية للعراق قبل استئناف تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.