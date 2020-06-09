كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بـودية قبل لقاء هونغ كونغ

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، ناقش طلب الاتحاد الاوزبكي مع مدرب منتخبنا الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الذي رفض الموافقة على خوض المباراة، لكونها سترهق اللاعبين أثناء السفر، فضلاً عن بُعد المسافة بين أوزبكستان وهونغ كونغ، والذي سيواجه منتخبنا الوطني في الثالث عشر من الشهر نفسه لحساب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة".وأضافت أن "مدرب منتخبنا الوطني طالب بإقامة مباراة بالموعد المحدد لأيام الفيفا دي، مع أحد المنتخبات القريبة على هونغ كونغ، لكي يتمرس اللاعبون على أجواء الطقس، وكذلك لتسهيل السفر قبل خوض المباراة الرسمية في التصفيات الآسيوية أمام هونغ كونغ".

وتابعت أن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، فاتحت عددا من الاتحادات في شرق آسيا لتأمين مباراة ودية مع أحد منتخباتها في الثامن من تشرين الاول المقبل، وبانتظار الموافقات الرسمية لتأمين المباراة الودية".

