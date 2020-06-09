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اصابة احد منتسبي دائرة صحة النجف بكورونا

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افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بان احد منتسبي دائرة صحة النجف اصيب بفايروس .

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احد منتسبي الدائرة اصيب بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري والتي كانت موجبة".

 

واضاف انه "تم نقل المصاب الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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