اصابة احد منتسبي دائرة صحة النجف بكورونا

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بان احد منتسبي دائرة صحة النجف اصيب بفايروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احد منتسبي الدائرة اصيب بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري والتي كانت موجبة".
واضاف انه "تم نقل المصاب الى الحجر الصحي".
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