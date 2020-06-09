بالأرقام.. خسائر شركات الطيران خلال العام الحالي

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبيد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار، وتقليص الإيرادات إلى النصف.
وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك: "كل يوم يمر في هذا العام يضيف للصناعة خسائر تصل إلى 230 مليون دولار".
وأضاف: "ستظل الخطوط الجوية هشة ماليا في عام 2021"، وتنبأ بأن تكون المنافسة "أكثر حدة".
وحذر الاتحاد، من أن "الخسائر قد تصل إلى 100 مليار دولار في عام 2021 مع مواجهة حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي وتخفيض شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها".
ومن المتوقع، أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار خلال 2020، قبل أن ترتفع إلى 3.38 مليار في عام 2021، ومع هذا فإنها ستظل منخفضة بأكثر من 25% عن مستويات عام 2019.
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