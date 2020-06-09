انفجار عبوة قرب منزل استاذ جامعي في ذي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة قرب منزل استاذ جامعي شمال ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من منزل استاذ جامعي في قضاء الرفاعي شمال ذي قار انفجرت مساء اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة لم تسفر عن اصابات".