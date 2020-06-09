بالصور.. الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق في النجف

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حرائق عدة في محافظة النجف. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تعاملت واخمدت عدة حرائق في النجف عصر هذا اليوم الثلاثاء باشراف ميداني مباشر من قبل مدير دفاع مدني محافظة النجف". وأدناه صور عدة لهذه الحرائق:

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