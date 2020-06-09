انتحار شاب شنقاً في ميسان

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار شاب شنقاً في محافظة ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً متزوجاً ولديه أطفال انتحر، مساء اليوم، في قرية ريفية على طريق الميمونة في ميسان بشنق نفسه".
وتشهد محافظات عدة بين فترة واخرى تسجيل حالات انتحار غالبيتهم من الشباب.
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