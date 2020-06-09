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انتحار شاب شنقاً في ميسان

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار شاب شنقاً في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً متزوجاً ولديه أطفال انتحر، مساء اليوم، في قرية ريفية على طريق الميمونة في ميسان بشنق نفسه".

 

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وتشهد محافظات عدة بين فترة واخرى تسجيل حالات انتحار غالبيتهم من الشباب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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