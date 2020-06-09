اصابة صيدلاني يفايروس كورونا في النجف

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الثلاثاء، بإصابة صيدلاني بفايروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تأكيد إصابة الطبيب الصيدلاني حيدر رضوان الكندي نجل مدير دائرة صحة النجف". وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.





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