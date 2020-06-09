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مدافع نفط الجنوب على رادار الأندية الجماهيرية

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2020-06-09 | 19:23

مدافع نفط الجنوب على رادار الأندية الجماهيرية

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يستحوذ مدافع نادي نفط الجنوب، محمد رباط، على اهتمام عدد من الفرق الجماهيرية في العاصمة بغداد.
رباط يعد أحد المدافعين المميزين في الدوري العراقي الممتاز ومثل المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع محمد رباط تلقى اتصالات من عدة اندية جماهيرية تمهيداً لضمه في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "اللاعب يدرس جدياً فكرة الانتقال للعب في العاصمة".


وأضاف ان "هناك اهتمام من عدة اندية في العاصمة بغداد من بينها القوة الجوية والنفط، حيث يدرس اللاعب تلك العروض من اجل تقييمها وتحديد وجهته المقبلة".

يذكر ان رباط مثل اندية الميناء والطبة ونفط الجنوب ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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