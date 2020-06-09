- 1/2
- 2/2
2020-06-09 | 19:23
1,058 مشاهدة
يستحوذ مدافع نادي نفط الجنوب، محمد رباط، على اهتمام عدد من الفرق الجماهيرية في العاصمة بغداد.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع محمد رباط تلقى اتصالات من عدة اندية جماهيرية تمهيداً لضمه في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "اللاعب يدرس جدياً فكرة الانتقال للعب في العاصمة".
وأضاف ان "هناك اهتمام من عدة اندية في العاصمة بغداد من بينها القوة الجوية والنفط، حيث يدرس اللاعب تلك العروض من اجل تقييمها وتحديد وجهته المقبلة".
يذكر ان رباط مثل اندية الميناء والطبة ونفط الجنوب ويلعب في مركز الظهير الأيمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع نفط الجنوب على رادار الأندية الجماهيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.