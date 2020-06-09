مدافع نفط الجنوب على رادار الأندية الجماهيرية

رباط يعد أحد المدافعين المميزين في الدوري العراقي الممتاز ومثل المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع محمد رباط تلقى اتصالات من عدة اندية جماهيرية تمهيداً لضمه في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "اللاعب يدرس جدياً فكرة الانتقال للعب في العاصمة".



وأضاف ان "هناك اهتمام من عدة اندية في العاصمة بغداد من بينها القوة الجوية والنفط، حيث يدرس اللاعب تلك العروض من اجل تقييمها وتحديد وجهته المقبلة".

يذكر ان رباط مثل اندية الميناء والطبة ونفط الجنوب ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

