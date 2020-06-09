رومانيا تعلن روسيا بلدا معاديا

أقرّ المجلس الأعلى للدفاع الروماني، الثلاثاء، مشروع استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للفترة بين 2020 و2024، فيما اعتبر المشروع روسيا الاتحادية بلدا معاديا.
وفي هذه الوثيقة ورد ذكر روسيا في قسم "التهديدات" وأكدت الوثيقة على أنه يمكن اعتبار روسيا دولة المعادية، تشكل تهديد للمنطقة بأكملها.
وورد في الاستراتيجية المذكورة، أن "عسكرة" روسيا و "بناء القدرات العسكرية في جوار رومانيا" يخلق "تحديات خطيرة" لأمن حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويمس كذلك قضية ضمان أمن الطاقة واستقرارها في منطقة البحر الأسود.
وتحدث الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يرأس المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، "عن التحول العالمي، الذي يأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة، وتدهور العلاقات بين الناتو وروسيا، وانتشار الإرهاب، والتهديدات الهجينة والسيبرانية، بالإضافة إلى التحديات الأخرى".
وورد في الاستراتيجية المذكورة، أن "عسكرة" روسيا و "بناء القدرات العسكرية في جوار رومانيا" يخلق "تحديات خطيرة" لأمن حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويمس كذلك قضية ضمان أمن الطاقة واستقرارها في منطقة البحر الأسود.
وتحدث الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يرأس المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، "عن التحول العالمي، الذي يأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة، وتدهور العلاقات بين الناتو وروسيا، وانتشار الإرهاب، والتهديدات الهجينة والسيبرانية، بالإضافة إلى التحديات الأخرى".
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