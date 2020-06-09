قرر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، إغلاق مقرات الحركة في مناطق الوسط والجنوب، فيما أكد أن ذلك جاء نظراً لتطورات الوضع الأوضاع الصحية والسياسية ووجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي يقرر اغلاق مقرات عصائب اهل الحق في الوسط والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.